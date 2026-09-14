Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном подарит яркие впечатления от работы и развлечений — благодаря современной IPS-матрице изображение всегда чёткое и насыщенное. Мощный процессор Intel Core i5 в комплекте с 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность даже при многозадачности и работе с тяжёлыми приложениями. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подойдёт для графических задач и современных игр. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить большие объёмы данных и быстро запускать программы. USB Type-C открывает актуальные возможности подключения внешних устройств. Этот ноутбук справится с задачами любого уровня и сделает ваш рабочий или игровой день максимально комфортным.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 142 480 руб.35620 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 144 860 руб.36215 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 147 390 руб.36848 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 148 810 руб.37203 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 155 480 руб.38870 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 156 100 руб.39025 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H...
-
В наличииЦена 164 650 руб.41163 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 000 руб.41250 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512...
-
В наличииЦена 171 230 руб.42808 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 160 руб.43540 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 175 980 руб.43995 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 182 310 руб.45578 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)