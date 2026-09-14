Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus в элегантном чёрном корпусе из алюминия создан для динамичной работы и отдыха. Яркая OLED-матрица радует насыщенными цветами и глубокой контрастностью — фильмы и графика выглядят живо и стильно. Объёмный SSD на 1024 Гб вместит все документы, мультимедиа и важные проекты. Современная оперативная память LPDDR5x и мощный процессор AMD гарантируют отзывчивую работу даже с ресурсоёмкими задачами. Подсветка клавиатуры позволит комфортно печатать даже в темноте. Два USB Type-C разъёма обеспечивают удобное подключение гаджетов и аксессуаров. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — свобода выбора для тех, кто ценит индивидуальный подход.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0)