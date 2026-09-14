Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40)
Стильный черный ноутбук Asus с экраном 14 дюймов выглядит компактно и современно — удобно брать с собой каждый день. Яркая OLED-матрица с разрешением 1920x1200 подарит насыщенные цвета и четкую картинку, идеально подходящую для работы с графикой, сериалов или учебы. Частота обновления 60 Гц обеспечивает мягкость изображения без рывков. Процессор AMD Ryzen 5 с шестью ядрами и частотой 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Большой объем оперативной памяти — 16 Гб — позволяет держать открытыми множество программ и вкладок, не задумываясь о торможениях. Такой ноутбук отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений, когда важны удобство, быстродействие и качественная картинка.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40)