Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0)
Представляем Zenbook A14 – легкий ноутбук для мобильной жизни. Весом менее одного килограмма, он обладает мощностью процессора Snapdragon X, поддерживает искусственный интеллект Copilot+ и работает без подзарядки целый день. Лаконичный дизайн, гармоничные цветовые оттенки, вдохновленные природой материалы: этот ноутбук – само воплощение элегантности. Крышка дисплея, поверхность клавиатуры и нижняя панель изготовлены из Ceraluminum – высокотехнологичного материала, устойчивого к износу, царапинам и пятнам. Ceraluminum – это высокотехнологичный материал, который сочетает в себе легкость, долговечность и исключительную прочность. Устойчивый к царапинам, он рассчитан на долгое использование, что делает ноутбук и более надежным, и более экологичным. Дополнительными достоинствами Ceraluminum являются приятная на ощупь текстура и уникальный теплый цвет. Творите, общайтесь, играйте по-новому – с помощью ИИ?компьютера с непревзойденной энергоэффективностью, длительным временем автономной работы и бесперебойным подключением. Передовой нейропроцессор и самый быстрый центральный процессор серии Snapdragon X разработаны специально для эры искусственного интеллекта. Ноутбук работает до 32 часов от аккумулятора, поэтому вам не придется тратить много времени на частые подзарядки. Работайте автономно с нулевыми потерями производительности. Zenbook A14 – не просто быстрый, но и весьма интеллектуальный ноутбук. Благодаря новейшим компонентам и соответствующему программному обеспечению, которое включает в себя и передовые функции Windows, и эксклюзивные приложения ASUS, это устройство класса Copilot+ позволит с комфортом применять искусственный интеллект во всех сферах современной жизни. Компьютеры класса Copilot+ меняют то, как мы работаем и занимаемся творчеством. Каждый день будет наполнен множеством невероятных возможностей – если у вас под рукой есть такое интеллектуальное устройство от ASUS.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0)