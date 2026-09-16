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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey

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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 17
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 18
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 19
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 20
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 21
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 22
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 23
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 24
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 25
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 26
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 27
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 28
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 29
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 30
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 17
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 18
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 19
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 20
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 21
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 22
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 23
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 24
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 25
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 26
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 27
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 28
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 29
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 30
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6&quot; FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737337
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey

Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит производительность и скорость. Мощный процессор AMD Ryzen 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти DDR5 позволяют работать с тяжёлыми программами, спокойно запускать десятки вкладок и даже заниматься творчеством или геймингом. Видеопамять на 8 Гб расширяет ваши возможности: монтаж видео, игры или обработка графики — всё идёт плавно. Экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 подарит детальную, яркую картинку, а высокая частота обновления 144 Гц обеспечит плавность даже в самых динамичных сценах. Современный SSD-накопитель ускоряет запуск приложений и файлов. Лёгкий корпус из пластика делает ноутбук мобильным, а аккумулятор Li-lon — надёжным для активных дней без подзарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит производительность и скорость. Мощный процессор AMD Ryzen 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти DDR5 позволяют работать с тяжёлыми программами, спокойно запускать десятки вкладок и даже заниматься творчеством или геймингом. Видеопамять на 8 Гб расширяет ваши возможности: монтаж видео, игры или обработка графики — всё идёт плавно. Экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 подарит детальную, яркую картинку, а высокая частота обновления 144 Гц обеспечит плавность даже в самых динамичных сценах. Современный SSD-накопитель ускоряет запуск приложений и файлов. Лёгкий корпус из пластика делает ноутбук мобильным, а аккумулятор Li-lon — надёжным для активных дней без подзарядки.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG00DLRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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