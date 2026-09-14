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Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14"/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14"/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770)

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Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 1
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 2
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 3
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 4
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 5
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 6
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 7
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 8
Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 1
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 2
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 3
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 4
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 5
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 6
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 7
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 8
  • Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14&quot;/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737335
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14"/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770)

Компактный ноутбук Asus с диагональю экрана 14 дюймов отлично подойдёт для работы и творчества в пути — он не займёт много места и легко уместится даже в небольшом рюкзаке. Яркая IPS-матрица подарит живое изображение, а серебристый цвет корпуса добавляет устройству стиль и современность. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный доступ к данным и большое пространство для хранения файлов. Оперативная память стандарта LPDDR5x способствует высокой скорости работы даже с несколькими задачами одновременно, благодаря частоте процессора 3 ГГц от Qualcomm. Встроенная видеокарта справится с любыми повседневными задачами, а наличие двух портов USB Type-C делает подключение современных устройств максимально удобным. Клавиатура с подсветкой позволит работать комфортно при любом освещении, а предустановленная Windows 11 Home обеспечит готовность к работе сразу из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14"/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Развернуть
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Asus с диагональю экрана 14 дюймов отлично подойдёт для работы и творчества в пути — он не займёт много места и легко уместится даже в небольшом рюкзаке. Яркая IPS-матрица подарит живое изображение, а серебристый цвет корпуса добавляет устройству стиль и современность. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный доступ к данным и большое пространство для хранения файлов. Оперативная память стандарта LPDDR5x способствует высокой скорости работы даже с несколькими задачами одновременно, благодаря частоте процессора 3 ГГц от Qualcomm. Встроенная видеокарта справится с любыми повседневными задачами, а наличие двух портов USB Type-C делает подключение современных устройств максимально удобным. Клавиатура с подсветкой позволит работать комфортно при любом освещении, а предустановленная Windows 11 Home обеспечит готовность к работе сразу из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS X1407Q (X1407QA-LY043W) 14"/WUXGA/IPS/300N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11Home/Cool Silver (90NB1603-M00770) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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