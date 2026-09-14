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Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) виниловая пластинка

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Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) - фото 2
Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) - фото 3
Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Морская
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) - фото 1
  • Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) - фото 2
  • Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) - фото 3
  • Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737324
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[MTA-9724 1M]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Морская
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Вдруг Ушли Поезда, Девочка, Утекай, Морская Болезнь, Владивосток 2000, Роза Люксембург, Кот Кота, Забавы, Скорость, Время Тепла, Делай Меня Точно, Всецело Всем, Воспитанник Упавшей Звезды, Новая Луна Апреля
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) виниловая пластинка

"Морская" - лимитированное переиздание дебютного студийного альбома российского коллектива Мумий Тролль, первоначально выпущенного в 1997 году. Песни из альбома ротировались на ведущих теле- и радиостанциях страны, авторитетные критики в своём большинстве высказывались о дебюте Мумий Тролля положительно, а общий тираж составил один миллион копий, что явилось беспрецедентным случаем в среде русского рока. Альбом оказал большое влияние на развитие российской музыки, открыв для отечественной сцены такие жанры как поп-рок и брит-поп. Песни из "Морской", а также клипы на них, удостоились множества различной значимости наград, композиция "Утекай", в частности, журналом Rolling Stone включена в список сорока песен, изменивших мир, и получила награду российской премии звукозаписи "Рекордъ" 1998 года, в номинации "Российский радиохит".

Отзывы о товаре Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[MTA-9724 1M]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Морская
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Вдруг Ушли Поезда, Девочка, Утекай, Морская Болезнь, Владивосток 2000, Роза Люксембург, Кот Кота, Забавы, Скорость, Время Тепла, Делай Меня Точно, Всецело Всем, Воспитанник Упавшей Звезды, Новая Луна Апреля
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Морская" - лимитированное переиздание дебютного студийного альбома российского коллектива Мумий Тролль, первоначально выпущенного в 1997 году. Песни из альбома ротировались на ведущих теле- и радиостанциях страны, авторитетные критики в своём большинстве высказывались о дебюте Мумий Тролля положительно, а общий тираж составил один миллион копий, что явилось беспрецедентным случаем в среде русского рока. Альбом оказал большое влияние на развитие российской музыки, открыв для отечественной сцены такие жанры как поп-рок и брит-поп. Песни из "Морской", а также клипы на них, удостоились множества различной значимости наград, композиция "Утекай", в частности, журналом Rolling Stone включена в список сорока песен, изменивших мир, и получила награду российской премии звукозаписи "Рекордъ" 1998 года, в номинации "Российский радиохит".
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