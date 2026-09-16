Моральный Кодекс - Хорошие Новости (Lim.Ed.,Grey Vinyl) (4680068806538) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Хорошие Новости
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 737323
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мазай Коммуникейшенс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мазай Коммуникейшенс
Barcode
[4680068806538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Хорошие Новости
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кошки, Хорошие Новости, Почтальоны, В Москве Наступает Полночь, Zed, Реки и Горы (Темные Реки, Высокие Горы), Камни, Движение, Женское Тело, Запретный Плод, Антарктида, Матросы, Весенние Флаги, Шаманы - Машины, С Тобой, Матросы (Lights), Реки И Горы (Темные Реки, Высокие Горы) (Ремикс).
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Моральный Кодекс - Хорошие Новости (Lim.Ed.,Grey Vinyl) (4680068806538) виниловая пластинка
Лимитированное издание культового альбома «Хорошие Новости» от группы «Моральный Кодекс» на 12-дюймовом сером виниле. Элегантный аналоговый звук и стильный коллекционный цвет делают этот релиз жемчужиной музыкальной коллекции и отличным подарком для ценителей качественного русского поп-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Бренд
Мазай Коммуникейшенс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мазай Коммуникейшенс
Barcode
[4680068806538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Хорошие Новости
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кошки, Хорошие Новости, Почтальоны, В Москве Наступает Полночь, Zed, Реки и Горы (Темные Реки, Высокие Горы), Камни, Движение, Женское Тело, Запретный Плод, Антарктида, Матросы, Весенние Флаги, Шаманы - Машины, С Тобой, Матросы (Lights), Реки И Горы (Темные Реки, Высокие Горы) (Ремикс).
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Лимитированное издание культового альбома «Хорошие Новости» от группы «Моральный Кодекс» на 12-дюймовом сером виниле. Элегантный аналоговый звук и стильный коллекционный цвет делают этот релиз жемчужиной музыкальной коллекции и отличным подарком для ценителей качественного русского поп-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Моральный Кодекс - Хорошие Новости (Lim.Ed.,Grey Vinyl) (4680068806538) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моральный Кодекс - Хорошие Новости (Lim.Ed.,Grey Vinyl) (4680068806538) виниловая пластинка