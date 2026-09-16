Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A)
Компактный и лёгкий ноутбук Apple весом всего 1,23 кг легко взять с собой в дорогу или использовать в любом уголке дома. Ультрачёткий IPS-экран с диагональю 13,6 дюймов и разрешением 2560x1664 дарит насыщенное изображение с высоким уровнем детализации — фильмы и работа с фото станут по-настоящему яркими. Быстрый SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик системы даже при многозадачной работе. Сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные, а современный процессор Apple и Mac OS гарантируют стабильную и быструю работу. Благодаря аккумулятору Li-Pol ноутбук долго работает без подзарядки, а стильный чёрный корпус из алюминия выглядит изысканно и современно.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A)