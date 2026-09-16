Top.Mail.Ru
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737321
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A)

Компактный и лёгкий ноутбук Apple весом всего 1,23 кг легко взять с собой в дорогу или использовать в любом уголке дома. Ультрачёткий IPS-экран с диагональю 13,6 дюймов и разрешением 2560x1664 дарит насыщенное изображение с высоким уровнем детализации — фильмы и работа с фото станут по-настоящему яркими. Быстрый SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик системы даже при многозадачной работе. Сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные, а современный процессор Apple и Mac OS гарантируют стабильную и быструю работу. Благодаря аккумулятору Li-Pol ноутбук долго работает без подзарядки, а стильный чёрный корпус из алюминия выглядит изысканно и современно.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Развернуть
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Apple весом всего 1,23 кг легко взять с собой в дорогу или использовать в любом уголке дома. Ультрачёткий IPS-экран с диагональю 13,6 дюймов и разрешением 2560x1664 дарит насыщенное изображение с высоким уровнем детализации — фильмы и работа с фото станут по-настоящему яркими. Быстрый SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик системы даже при многозадачной работе. Сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные, а современный процессор Apple и Mac OS гарантируют стабильную и быструю работу. Благодаря аккумулятору Li-Pol ноутбук долго работает без подзарядки, а стильный чёрный корпус из алюминия выглядит изысканно и современно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHE4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...