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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737320
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х7
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A)

Этот ноутбук Apple с экраном 13,6 дюйма и фирменной матрицей IPS поражает чёткостью изображения благодаря высокому разрешению 2560x1664. Лёгкий корпус — всего 1,23 кг — делает его отличным спутником для тех, кто часто в пути. Но даже в компактных размерах у вас будет больше свободы: объём SSD на 1024 Гб сохранит все важные проекты, а оперативная память 16 Гб обеспечит непрерывную работу любых задач. Мощный процессор серии Apple M5, быстрая работа Mac OS, удобная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца для дополнительной безопасности создают ощущение настоящего технологичного комфорта. Аккумулятор Li-Pol держит заряд дольше для вашей продуктивности без розетки.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple с экраном 13,6 дюйма и фирменной матрицей IPS поражает чёткостью изображения благодаря высокому разрешению 2560x1664. Лёгкий корпус — всего 1,23 кг — делает его отличным спутником для тех, кто часто в пути. Но даже в компактных размерах у вас будет больше свободы: объём SSD на 1024 Гб сохранит все важные проекты, а оперативная память 16 Гб обеспечит непрерывную работу любых задач. Мощный процессор серии Apple M5, быстрая работа Mac OS, удобная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца для дополнительной безопасности создают ощущение настоящего технологичного комфорта. Аккумулятор Li-Pol держит заряд дольше для вашей продуктивности без розетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MDHC4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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