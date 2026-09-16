Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MDVD4LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MDVD4LL/A)
Apple уверенно сочетает стиль и мощь в этом ноутбуке: элегантный черный корпус из алюминия выглядит современно и отлично подходит для динамичной жизни. 15,3-дюймовый IPS-экран с четким разрешением 2880x1864 передаёт мельчайшие детали — отличный вариант для работы с графикой, мультимедиа и серфинга. Легкий — всего 1,51 кг, так что его удобно брать с собой. Мощный процессор Apple с частотой 4 ГГц и 16 Гб оперативной памяти легко справляются даже с ресурсоемкими задачами. SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку и хранит множество файлов без промедлений. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность, а емкий Li-Pol аккумулятор сохраняет заряд. Работает под Mac OS, поэтому каждый аспект управления — на высоте.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MDVD4LL/A)