Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX)
Honor предлагает ноутбук с 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — удобный формат для работы с документами, графикой и развлечений. Благодаря весу всего 1,75 кг его легко брать с собой на учёбу или встречи. Мощная начинка: процессор Intel, 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку системы и плавную работу даже с требовательными задачами. Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics отлично подойдёт для творчества, просмотра видео и многозадачности. Функция сканера отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности. Алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и прочность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает надёжную автономность, а установленная Windows 11 Home готова к работе с первого запуска. Bluetooth версии 5.2 открывает возможность быстро подключать современные аксессуары и гаджеты.
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX)