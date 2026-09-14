Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655)
Мощный ноутбук Dell с диагональю 16 дюймов идеально подходит для продуктивной работы и развлечений. Яркий экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкую картинку и комфорт для глаз. Современный процессор Intel Core Ultra 7 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 512 Гб — отличное решение для многозадачности и хранения больших объёмов данных. Благодаря малому весу 1,92 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для работы в дороге или на встречах. Продуманная клавиатура с подсветкой делает набор текста удобным даже при низком освещении. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C и поддерживает быструю и стабильную связь через Bluetooth 5.4. Работает на операционной системе Linux — для тех, кто ценит свободу выбора и безопасность.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655)