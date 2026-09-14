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Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655)

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Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737315
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х7
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655)

Мощный ноутбук Dell с диагональю 16 дюймов идеально подходит для продуктивной работы и развлечений. Яркий экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкую картинку и комфорт для глаз. Современный процессор Intel Core Ultra 7 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 512 Гб — отличное решение для многозадачности и хранения больших объёмов данных. Благодаря малому весу 1,92 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для работы в дороге или на встречах. Продуманная клавиатура с подсветкой делает набор текста удобным даже при низком освещении. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C и поддерживает быструю и стабильную связь через Bluetooth 5.4. Работает на операционной системе Linux — для тех, кто ценит свободу выбора и безопасность.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук Dell с диагональю 16 дюймов идеально подходит для продуктивной работы и развлечений. Яркий экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкую картинку и комфорт для глаз. Современный процессор Intel Core Ultra 7 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 512 Гб — отличное решение для многозадачности и хранения больших объёмов данных. Благодаря малому весу 1,92 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для работы в дороге или на встречах. Продуманная клавиатура с подсветкой делает набор текста удобным даже при низком освещении. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C и поддерживает быструю и стабильную связь через Bluetooth 5.4. Работает на операционной системе Linux — для тех, кто ценит свободу выбора и безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7655) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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