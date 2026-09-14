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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315)

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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 9
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 9
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737314
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315)

Этот ноутбук Dell — воплощение мощности и стиля. Лёгкий (всего 1,4 кг) и компактный, он не будет обузой в сумке. Корпус из алюминия придаёт устройству прочность и премиальный вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы и развлечений, позволяя наслаждаться чёткой детализацией. Процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти открывают простор для многозадачности — ноутбук справится с ресурсоёмкими рабочими процессами, динамичным серфингом и более сложными задачами. SSD на 1024 Гб оставляет место для огромной коллекции файлов, проектов и документов. Операционная система Linux понравится тем, кто ценит гибкость и стабильность. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу даже при слабом освещении. Благодаря наличию двух портов USB Type-C легко подключать современные устройства и аксессуары. Современная версия Bluetooth (v5.3) — залог быстрой и стабильной беспроводной связи, а сканер отпечатка пальца добавляет уровень удобства и безопасности. Долговечный аккумулятор Li-lon позволит дольше оставаться мобильным — для работы, учёбы или отдыха на ходу.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Dell — воплощение мощности и стиля. Лёгкий (всего 1,4 кг) и компактный, он не будет обузой в сумке. Корпус из алюминия придаёт устройству прочность и премиальный вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы и развлечений, позволяя наслаждаться чёткой детализацией. Процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти открывают простор для многозадачности — ноутбук справится с ресурсоёмкими рабочими процессами, динамичным серфингом и более сложными задачами. SSD на 1024 Гб оставляет место для огромной коллекции файлов, проектов и документов. Операционная система Linux понравится тем, кто ценит гибкость и стабильность. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу даже при слабом освещении. Благодаря наличию двух портов USB Type-C легко подключать современные устройства и аксессуары. Современная версия Bluetooth (v5.3) — залог быстрой и стабильной беспроводной связи, а сканер отпечатка пальца добавляет уровень удобства и безопасности. Долговечный аккумулятор Li-lon позволит дольше оставаться мобильным — для работы, учёбы или отдыха на ходу.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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