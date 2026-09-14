Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315)
Этот ноутбук Dell — воплощение мощности и стиля. Лёгкий (всего 1,4 кг) и компактный, он не будет обузой в сумке. Корпус из алюминия придаёт устройству прочность и премиальный вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы и развлечений, позволяя наслаждаться чёткой детализацией. Процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти открывают простор для многозадачности — ноутбук справится с ресурсоёмкими рабочими процессами, динамичным серфингом и более сложными задачами. SSD на 1024 Гб оставляет место для огромной коллекции файлов, проектов и документов. Операционная система Linux понравится тем, кто ценит гибкость и стабильность. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу даже при слабом освещении. Благодаря наличию двух портов USB Type-C легко подключать современные устройства и аксессуары. Современная версия Bluetooth (v5.3) — залог быстрой и стабильной беспроводной связи, а сканер отпечатка пальца добавляет уровень удобства и безопасности. Долговечный аккумулятор Li-lon позволит дольше оставаться мобильным — для работы, учёбы или отдыха на ходу.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-7315)