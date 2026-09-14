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Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617)

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Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737313
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х7
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617)

Этот ноутбук Dell создан для тех, кто требует скорости и пространства без компромиссов. Благодаря 16-дюймовому экрану с чётким разрешением 1920x1200, работать и смотреть контент всегда комфортно. Поместите все важные файлы и проекты на вместительный SSD объёмом 1024 Гб и радуйтесь быстрой загрузке любых задач благодаря 16 Гб оперативной памяти. Современный процессор Intel Core Ultra 7 справляется с требовательными программами, а лёгкий вес — всего 1,85 кг — позволяет брать ноутбук с собой куда угодно. Корпус из алюминия не только стильный, но и надёжный. Подключайте современные устройства через два порта USB Type-C и не переживайте о защите данных — сканер отпечатка пальца сохранит вашу информацию в безопасности. Клавиатура с подсветкой идеально подойдёт для работы в любое время суток. Работает на Linux — идеально для поклонников открытых систем.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Dell создан для тех, кто требует скорости и пространства без компромиссов. Благодаря 16-дюймовому экрану с чётким разрешением 1920x1200, работать и смотреть контент всегда комфортно. Поместите все важные файлы и проекты на вместительный SSD объёмом 1024 Гб и радуйтесь быстрой загрузке любых задач благодаря 16 Гб оперативной памяти. Современный процессор Intel Core Ultra 7 справляется с требовательными программами, а лёгкий вес — всего 1,85 кг — позволяет брать ноутбук с собой куда угодно. Корпус из алюминия не только стильный, но и надёжный. Подключайте современные устройства через два порта USB Type-C и не переживайте о защите данных — сканер отпечатка пальца сохранит вашу информацию в безопасности. Клавиатура с подсветкой идеально подойдёт для работы в любое время суток. Работает на Linux — идеально для поклонников открытых систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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