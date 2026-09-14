Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617)
Этот ноутбук Dell создан для тех, кто требует скорости и пространства без компромиссов. Благодаря 16-дюймовому экрану с чётким разрешением 1920x1200, работать и смотреть контент всегда комфортно. Поместите все важные файлы и проекты на вместительный SSD объёмом 1024 Гб и радуйтесь быстрой загрузке любых задач благодаря 16 Гб оперативной памяти. Современный процессор Intel Core Ultra 7 справляется с требовательными программами, а лёгкий вес — всего 1,85 кг — позволяет брать ноутбук с собой куда угодно. Корпус из алюминия не только стильный, но и надёжный. Подключайте современные устройства через два порта USB Type-C и не переживайте о защите данных — сканер отпечатка пальца сохранит вашу информацию в безопасности. Клавиатура с подсветкой идеально подойдёт для работы в любое время суток. Работает на Linux — идеально для поклонников открытых систем.
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Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-7617)