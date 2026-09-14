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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET)

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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737310
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х30х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET)

HP ProBook 450 G10 – ноутбук с 15.6" IPS-экраном, который даёт чёткое изображение и широкие углы обзора. Модель оснащена процессором Intel Core i7 1355U с 10 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти для работы с ресурсоёмкими задачами. Серебристый алюминиевый корпус создаёт стильный и современный вид.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP ProBook 450 G10 – ноутбук с 15.6" IPS-экраном, который даёт чёткое изображение и широкие углы обзора. Модель оснащена процессором Intel Core i7 1355U с 10 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти для работы с ресурсоёмкими задачами. Серебристый алюминиевый корпус создаёт стильный и современный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (7L702ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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