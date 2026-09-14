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Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737308
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
53х31х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)

Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)

Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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