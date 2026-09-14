Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS
Перед вами ноутбук Asus Vivobook S16 в цвете серый матовый, который переосмысляет представление о мобильной производительности. Эта модель сочетает передовые вычислительные возможности и исключительное качество изображения в тонком и лёгком корпусе. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 линейки Arc Series третьего поколения, модель триста пятьдесят пять. Его базовая тактовая частота составляет две тысячи триста мегагерц, а благодаря технологии автоматического разгона она может достигать четырёх тысяч семисот мегагерц. Инженеры студии специально распределили ядра: четыре высокопроизводительных для ресурсоёмких задач и четыре энергоэффективных для фоновых процессов и работы от аккумулятора. При восьми потоках обработки данных система демонстрирует уверенную отзывчивость в повседневных сценариях, от открытия десятков вкладок браузера до работы с графическими редакторами. Однако ключевая инновация этой модели заключается не только в процессоре. В чип интегрирован выделенный нейронный процессор Intel AI Boost с производительностью до сорока девяти TOPS. Искусственный интеллект берёт на себя задачи по обработке изображений, голосовым командам и оптимизации энергопотребления. Благодаря этому пользователь получает более быструю разблокировку по лицу через двухмегапиксельную веб-камеру с разрешением 1920 на 1080 пикселей, плавное снижение шума в звонках и автоматическое управление яркостью. Экран этого ноутбука заслуживает отдельного внимания. Шестнадцатидюймовая OLED-матрица с разрешением 1920 на 1200 точек и соотношением сторон 16:10 создаёт впечатляющую глубину изображения. Цветовой охват в девяносто пять процентов стандарта DCI-P3 обеспечивает насыщенные и реалистичные оттенки без малейших искажений. При этом поверхность глянцевая, что подчёркивает яркость и контрастность OLED-подложки. Частота обновления составляет шестьдесят герц, что оптимально для продолжительной работы: акцент здесь сделан на чёткости одной картинки без лишних затрат энергии. Операционная система продаётся без предустановленной платформы. Объём установленной оперативной памяти стандарта DDR5 составляет шестнадцать гигабайт, выполненных в форм-факторе SO-DIMM. Если вам потребуется больше ресурсов, в устройстве предусмотрен один слот, позволяющий расширить память до максимальных тридцати двух гигабайт. Для хранения данных установлен твердотельный накопитель ёмкостью один терабайт: его загрузка системы и запуск приложений происходят за секунды. Для подключения предусмотрены два разъёма USB-A третьего поколения первого типа, обеспечивающие скорость передачи данных до пяти гигабит в секунду. Столько же быстрых портов USB-C с аналогичной скоростью поддерживают современные периферийные адаптеры. Видеовыход HDMI 2.1 позволяет подключить монитор или телевизор с высоким разрешением и высокой герцовкой для комфортного просмотра контента. Традиционный аудиоразъём Jack 3,5 миллиметра совмещён с микрофонным входом. Беспроводные интерфейсы представлены стандартами Wi-Fi шестого поколения и Bluetooth 5.4. Для безопасности предусмотрена аппаратная шторка веб-камеры, что закрывает объектив от несанкционированного просмотра. На клавиатуре ноутбука есть подсветка, позволяющая работать в тёмное время суток. Отдельного внимания заслуживает наличие цифрового блока отдельно: это облегчает ввод чисел для бухгалтеров, финансистов или разработчиков. Встроенные стереодинамики и микрофон качественно передают голос во время переговоров.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS