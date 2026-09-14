Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS
Представляем ноутбук ASUS ExpertBook B3 в благородном темно-сером цвете — инструмент для тех, кто ценит надежность, эргономику и сбалансированную производительность в каждодневной работе. Этот аппарат создан для профессионалов, чья деятельность требует ясного взгляда на детали, многозадачности и длительной автономной работы. Центром вычислительной мощи здесь выступает новейший процессор Intel Core Ultra 7 серии 2. Его уникальная архитектура объединяет шесть высокопроизводительных и десять энергоэффективных ядер, что в сумме дает шестнадцать потоков для безупречного решения рабочих задач. Будь то работа с объемными таблицами, анализ данных или видеоконференции, вы ощутите плавность и отзывчивость системы. Особого внимания заслуживает встроенный нейронный процессор, предназначенный для ускорения задач искусственного интеллекта, таких как обработка изображений или фоновое шумоподавление, что открывает новые возможности для интеллектуальной работы. Ваше цифровое пространство — это шестнадцатидюймовый экран с матовым покрытием, которое надежно гасит блики. Разрешение 1920 на 1200 пикселей в формате 16 к 10 обеспечивает дополнительное вертикальное пространство, что невероятно удобно для работы с текстами, таблицами и веб-страницами. Технология IPS гарантирует стабильную цветопередачу и широкие углы обзора, а комфортная яркость в 300 кд/м? позволяет работать даже при ярком освещении. Для хранения ваших проектов и файлов предусмотрен быстрый твердотельный накопитель объемом 512 ГБ, а благодаря свободному слоту его можно легко расширить в будущем. Шестнадцать гигабайт оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечивают высокую скорость обработки информации, а наличие двух слотов позволяет при необходимости увеличить объем памяти до впечатляющих 64 ГБ, значительно продлив жизненный цикл устройства. Графическая часть возложена на интегрированный контроллер Intel Arc, который с легкостью справляется с оформлением интерфейсов, обработкой фото и воспроизведением видео в высоком разрешении. Ваше общение в сети будет четким благодаря веб-камере с разрешением 1080p, оснащенной физической шторкой для полной конфиденциальности. Современные беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, обеспечивают стабильное и быстрое подключение. Конструкция ноутбука продумана до мелочей. Клавиатура с отдельным цифровым блоком ускоряет ввод данных, а возможность раскрыть крышку на 180 градусов позволяет удобно демонстрировать контент коллегам. Широкий набор разъемов включает два высокоскоростных порта Thunderbolt 4, классические USB, выход HDMI 2.1, проводной сетевой порт и даже кардридер
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Отзывы о товаре Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS