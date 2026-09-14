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Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ

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Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 1
Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 2
Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 3
Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 4
Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 5
Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 1
  • Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 2
  • Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 3
  • Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 4
  • Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 5
  • Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737304
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
FocusLine
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
Ryzen 5 5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х8
Вес, кг.
2.75

Описание товара Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ

Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.7 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Отдельная цифровая клавиатура сделает работу с цифрами безупречно точной.

Отзывы о товаре Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
FocusLine
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
Ryzen 5 5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.7 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Отдельная цифровая клавиатура сделает работу с цифрами безупречно точной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук FocusLine F150a-008 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/noOS + не МПТ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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