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Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro

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Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 1
Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 2
Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 3
Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 4
Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 5
Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
TravelMate
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14&quot;(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737299
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TravelMate
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro

Ноутбук Acer TravelMate TMP214-55-G2-597S — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для профессионалов и студентов. Оснащённый 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает яркие и четкие изображения, что делает работу с документами и мультимедиа комфортной. Под капотом его мощный процессор Intel Core i5-1335U в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают отличную производительность, способную справиться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 512 ГБ SSD-накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения файлов и быструю загрузку системы. С графикой Intel Iris Xe вы сможете наслаждаться приличной производительностью при работе с графикой и мультимедиа. С операционной системой Windows 11 Pro вы получите доступ ко всем последним обновлениям и функциям для повышения продуктивности. Элегантный серебристый цвет и современный дизайн делают этот ноутбук отличным выбором для деловых встреч и учебы.

Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TravelMate
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer TravelMate TMP214-55-G2-597S — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для профессионалов и студентов. Оснащённый 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает яркие и четкие изображения, что делает работу с документами и мультимедиа комфортной. Под капотом его мощный процессор Intel Core i5-1335U в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают отличную производительность, способную справиться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 512 ГБ SSD-накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения файлов и быструю загрузку системы. С графикой Intel Iris Xe вы сможете наслаждаться приличной производительностью при работе с графикой и мультимедиа. С операционной системой Windows 11 Pro вы получите доступ ко всем последним обновлениям и функциям для повышения продуктивности. Элегантный серебристый цвет и современный дизайн делают этот ноутбук отличным выбором для деловых встреч и учебы.
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Отзывы


Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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