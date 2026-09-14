Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro
Ноутбук Acer TravelMate TMP214-55-G2-597S — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для профессионалов и студентов. Оснащённый 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает яркие и четкие изображения, что делает работу с документами и мультимедиа комфортной. Под капотом его мощный процессор Intel Core i5-1335U в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают отличную производительность, способную справиться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 512 ГБ SSD-накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения файлов и быструю загрузку системы. С графикой Intel Iris Xe вы сможете наслаждаться приличной производительностью при работе с графикой и мультимедиа. С операционной системой Windows 11 Pro вы получите доступ ко всем последним обновлениям и функциям для повышения продуктивности. Элегантный серебристый цвет и современный дизайн делают этот ноутбук отличным выбором для деловых встреч и учебы.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER TravelMate TMP214-55-G2-597S 14"(1920x1200 (матовый) IPS)/Intel Core i5 1335U(1.3Ghz)/16384Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Silver/Win11Pro