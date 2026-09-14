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Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855)

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Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 1
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 2
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 3
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 4
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 5
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Dell Latitude
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 1
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 2
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 3
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 4
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 5
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737297
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855)

Dell Latitude 5550?7855 — это бизнес?ноутбук из линейки Latitude: он рассчитан на профессиональное использование, отличается надёжностью, продуманной эргономикой и хорошей расширяемостью. Модель оптимальна для офисной работы, удалёнки, бизнес?задач, разработки и работы с «тяжёлыми» документами и базами данных.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Dell Latitude 5550?7855 — это бизнес?ноутбук из линейки Latitude: он рассчитан на профессиональное использование, отличается надёжностью, продуманной эргономикой и хорошей расширяемостью. Модель оптимальна для офисной работы, удалёнки, бизнес?задач, разработки и работы с «тяжёлыми» документами и базами данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7855) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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