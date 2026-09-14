Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS
Acer представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — рабочее пространство отлично подходит для серьёзных задач и ярких развлечений. Мощный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц легко справится как с многозадачностью, так и с ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу даже при запуске требовательных программ и игр. 512 Гб SSD — быстрый и вместительный накопитель для хранения важных файлов, проектов и медиа-библиотеки. Дискретная видеокарта открывает новые возможности для работы с графикой и современными играми. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной при любом освещении, а USB Type-C добавляет удобства при подключении внешних устройств. Этот ноутбук Acer станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS