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Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ

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Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 1
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 2
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 3
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 4
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 5
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 6
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 7
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 8
Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 1
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 2
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 3
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 4
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 5
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 6
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 7
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 8
  • Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737293
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х8
Вес, кг.
2.76

Описание товара Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ

Представляем вам ноутбук OSiO FocusLine F150i (F150I-016) – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, производительность и надежность. Этот ультратонкий и легкий ноутбук станет вашим надежным компаньоном в повседневных задачах, работе и развлечениях. Основой работы ноутбука OSiO FocusLine F150i (F150I-016) является операционная система Windows 11 Home, которая обеспечивает быструю и стабильную работу устройства. Яркий и четкий дисплей с разрешением 1920x1080 (16:9) и технологией IPS позволяет наслаждаться качественным изображением в любых условиях освещенности. Подсветка матрицы LED обеспечивает комфортное использование ноутбука даже в темное время суток. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i3 1215U с 6 ядрами – 2 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными. Это позволяет обеспечить отличную производительность и эффективность работы при выполнении различных задач. 8 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивает плавную работу множества приложений, а 512 Гб SSD накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и быстрый доступ к хранимым данным. Интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео, играх и работе с графическими приложениями. Стандарт Bluetooth 5.1 позволяет легко подключать различные устройства к ноутбуку, а наличие кардридера microSD (UHS-I/SD 3.0) упрощает передачу данных с карт памяти.

Отзывы о товаре Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам ноутбук OSiO FocusLine F150i (F150I-016) – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, производительность и надежность. Этот ультратонкий и легкий ноутбук станет вашим надежным компаньоном в повседневных задачах, работе и развлечениях. Основой работы ноутбука OSiO FocusLine F150i (F150I-016) является операционная система Windows 11 Home, которая обеспечивает быструю и стабильную работу устройства. Яркий и четкий дисплей с разрешением 1920x1080 (16:9) и технологией IPS позволяет наслаждаться качественным изображением в любых условиях освещенности. Подсветка матрицы LED обеспечивает комфортное использование ноутбука даже в темное время суток. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i3 1215U с 6 ядрами – 2 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными. Это позволяет обеспечить отличную производительность и эффективность работы при выполнении различных задач. 8 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивает плавную работу множества приложений, а 512 Гб SSD накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и быстрый доступ к хранимым данным. Интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео, играх и работе с графическими приложениями. Стандарт Bluetooth 5.1 позволяет легко подключать различные устройства к ноутбуку, а наличие кардридера microSD (UHS-I/SD 3.0) упрощает передачу данных с карт памяти.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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