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Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ

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Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 1
Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 2
Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 3
Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 4
Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 5
Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 1
  • Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 2
  • Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 3
  • Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 4
  • Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 5
  • Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6&quot;(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737291
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CyberLine
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х9
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ

Ноутбук OSiO CyberLine C150i (C150i-003) – это мощное игровое и профессиональное решение, созданное для тех, кто ценит высокую производительность, плавную графику и удобство в работе. Стильный дизайн в сером цвете и качественная сборка делают его не только функциональным, но и привлекательным устройством, которое подчеркнет ваш стиль. Экран ноутбука – это его главное преимущество. Диагональ 15.6 дюймов с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а IPS-матрица с матовым покрытием устраняет блики, делая работу комфортной даже при ярком освещении. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавность в динамичных сценах, будь то игры или просмотр видео. Яркость 250 кд/м? и цветовой охват 45% NTSC позволяют наслаждаться насыщенными цветами и хорошей контрастностью. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i5-12600H с 12 ядрами (4 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных) и 16 потоками. Благодаря тактовой частоте 2.7 ГГц (до 4.5 ГГц в режиме Turbo) он легко справляется с ресурсоемкими задачами: от монтажа видео и 3D-моделирования до современных игр. Объем оперативной памяти 16 ГБ DDR4 можно увеличить до 64 ГБ, что делает устройство идеальным для многозадачности. Графическая производительность на высшем уровне благодаря дискретной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти. Технологии DLSS и трассировка лучей обеспечивают потрясающую детализацию и плавный геймплей даже в самых требовательных проектах. Вы сможете играть на высоких настройках графики и работать с профессиональными приложениями для дизайна и визуализации без компромиссов. Хранилище данных – быстрый SSD на 512 ГБ, который обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений. Дополнительные слоты позволяют расширить объем памяти, если это потребуется. Ноутбук оснащен всеми необходимыми интерфейсами: USB-A 2.0 и 3.2 Gen1, два USB-C 3.2 Gen2 с поддержкой быстрой передачи данных, HDMI 2.1 и Mini DisplayPort для подключения внешних мониторов, а также разъем RJ-45 для проводного интернета. Беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное соединение с периферией и сетью. Дополнительные удобства включают встроенную веб-камеру 2 Мп с записью в 1080p, качественные динамики, микрофон, кардридер для microSD и подсветку клавиатуры с цифровым блоком – все для комфортной работы и игр в любое время суток.

Отзывы о товаре Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CyberLine
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук OSiO CyberLine C150i (C150i-003) – это мощное игровое и профессиональное решение, созданное для тех, кто ценит высокую производительность, плавную графику и удобство в работе. Стильный дизайн в сером цвете и качественная сборка делают его не только функциональным, но и привлекательным устройством, которое подчеркнет ваш стиль. Экран ноутбука – это его главное преимущество. Диагональ 15.6 дюймов с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а IPS-матрица с матовым покрытием устраняет блики, делая работу комфортной даже при ярком освещении. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавность в динамичных сценах, будь то игры или просмотр видео. Яркость 250 кд/м? и цветовой охват 45% NTSC позволяют наслаждаться насыщенными цветами и хорошей контрастностью. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i5-12600H с 12 ядрами (4 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных) и 16 потоками. Благодаря тактовой частоте 2.7 ГГц (до 4.5 ГГц в режиме Turbo) он легко справляется с ресурсоемкими задачами: от монтажа видео и 3D-моделирования до современных игр. Объем оперативной памяти 16 ГБ DDR4 можно увеличить до 64 ГБ, что делает устройство идеальным для многозадачности. Графическая производительность на высшем уровне благодаря дискретной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти. Технологии DLSS и трассировка лучей обеспечивают потрясающую детализацию и плавный геймплей даже в самых требовательных проектах. Вы сможете играть на высоких настройках графики и работать с профессиональными приложениями для дизайна и визуализации без компромиссов. Хранилище данных – быстрый SSD на 512 ГБ, который обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений. Дополнительные слоты позволяют расширить объем памяти, если это потребуется. Ноутбук оснащен всеми необходимыми интерфейсами: USB-A 2.0 и 3.2 Gen1, два USB-C 3.2 Gen2 с поддержкой быстрой передачи данных, HDMI 2.1 и Mini DisplayPort для подключения внешних мониторов, а также разъем RJ-45 для проводного интернета. Беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное соединение с периферией и сетью. Дополнительные удобства включают встроенную веб-камеру 2 Мп с записью в 1080p, качественные динамики, микрофон, кардридер для microSD и подсветку клавиатуры с цифровым блоком – все для комфортной работы и игр в любое время суток.
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Отзывы


Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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