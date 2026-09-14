Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Predator Helios 16
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737290
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios 16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
14900HX
Количество ядер процессора
24
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 4070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х39х9
Вес, кг.
3.9
Описание товара Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001)
Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1600 идеально подходит для работы с графикой или многозадачности. Процессор Intel Core i9 и скоростная оперативная память DDR5 объёмом 32 Гб обеспечивают быстрое выполнение любых задач и плавную работу даже самых требовательных программ. SSD-накопитель ускоряет запуск системы и файлов, а матрица IPS дарит яркие цвета с широкими углами обзора. Модель поставляется без операционной системы, давая свободу выбора софта под свои задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, Для 3d моделирования, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios 16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
14900HX
Количество ядер процессора
24
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 4070
Тип видеокарты
дискретная
Развернуть
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1600 идеально подходит для работы с графикой или многозадачности. Процессор Intel Core i9 и скоростная оперативная память DDR5 объёмом 32 Гб обеспечивают быстрое выполнение любых задач и плавную работу даже самых требовательных программ. SSD-накопитель ускоряет запуск системы и файлов, а матрица IPS дарит яркие цвета с широкими углами обзора. Модель поставляется без операционной системы, давая свободу выбора софта под свои задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, Для 3d моделирования, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, Для 3d моделирования, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001)