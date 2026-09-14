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Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001)

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Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 1
Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 2
Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 3
Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 4
Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Predator Helios 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 1
  • Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 2
  • Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 3
  • Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 4
  • Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16&quot;(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/65WHr/war 1y/2.4kg/Black/NoOS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737289
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Predator Helios 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 4070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х39х9
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001)

Встречайте новое воплощение мощи и бескомпромиссной производительности — игровой ноутбук Acer Predator Helios 16 PH16-72-921Y. Это не просто устройство для игр; это командный центр, созданный для тех, кто требует от техники максимальной отдачи и не признает полумер. С первого взгляда он захватывает дух своим агрессивным дизайном и уверенной формой, намекая на невероятные возможности, скрытые внутри. Центром этой вселенной является невероятный экран. Шестнадцатидюймовая панель с разрешением 2560x1600 и соотношением сторон 16:10 открывает не только невиданную детализацию, но и больше полезного пространства для игры и работы. Технология мини-LED подсветки обеспечивает не просто высокую, а исключительную яркость в 500 кд/м? и глубокий, истинно черный цвет. С частотой обновления 240 Гц ваш игровой мир становится идеально плавным, без размытий и шлейфов, а стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3 и матовая поверхность гарантируют сочные, точные цвета без надоедливых бликов. Это ваш личный портал в мир без компромиссов. Под корпусом цвета вороного крыла бьется сердце настоящего титана — процессор Intel® Core™ i9-14900HX. Это один из самых мощных мобильных чипов на планете, обладающий феноменальной архитектурой: 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных), которые обрабатывают 32 потока задач одновременно. С тактовой частотой до 5.8 ГГц он с легкостью рвет любые игры, ресурсоемкие программы для монтажа, 3D-моделирования и рендеринга. Эту мощь дополняет и усиливает графический ускоритель NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 для ноутбуков с полным энергопотреблением 175 Вт. С 8 ГБ собственной высокоскоростной памяти и поддержкой передовых технологий вроде DLSS 3 и трассировки лучей вы сможете наслаждаться играми нового поколения в максимальных настройках с максимальным уровнем погружения. Скорость реакции системы молниеносна благодаря огромному объему оперативной памяти — 32 ГБ DDR5, и колоссальному быстродействующему накопителю SSD объемом 2 ТБ. Этого более чем достаточно для мгновенных загрузок, хранения бесконечной игровой библиотеки и работы с большими файлами. Вы всегда остаетесь на связи благодаря продвинутым сетевым модулям Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а для максимально стабильного и быстрого соединения есть порт Gigabit Ethernet. Универсальность подключения обеспечивают передовые интерфейсы: два порта Thunderbolt™ 4, три USB-A и HDMI 2.1.

Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Predator Helios 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 4070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте новое воплощение мощи и бескомпромиссной производительности — игровой ноутбук Acer Predator Helios 16 PH16-72-921Y. Это не просто устройство для игр; это командный центр, созданный для тех, кто требует от техники максимальной отдачи и не признает полумер. С первого взгляда он захватывает дух своим агрессивным дизайном и уверенной формой, намекая на невероятные возможности, скрытые внутри. Центром этой вселенной является невероятный экран. Шестнадцатидюймовая панель с разрешением 2560x1600 и соотношением сторон 16:10 открывает не только невиданную детализацию, но и больше полезного пространства для игры и работы. Технология мини-LED подсветки обеспечивает не просто высокую, а исключительную яркость в 500 кд/м? и глубокий, истинно черный цвет. С частотой обновления 240 Гц ваш игровой мир становится идеально плавным, без размытий и шлейфов, а стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3 и матовая поверхность гарантируют сочные, точные цвета без надоедливых бликов. Это ваш личный портал в мир без компромиссов. Под корпусом цвета вороного крыла бьется сердце настоящего титана — процессор Intel® Core™ i9-14900HX. Это один из самых мощных мобильных чипов на планете, обладающий феноменальной архитектурой: 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных), которые обрабатывают 32 потока задач одновременно. С тактовой частотой до 5.8 ГГц он с легкостью рвет любые игры, ресурсоемкие программы для монтажа, 3D-моделирования и рендеринга. Эту мощь дополняет и усиливает графический ускоритель NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 для ноутбуков с полным энергопотреблением 175 Вт. С 8 ГБ собственной высокоскоростной памяти и поддержкой передовых технологий вроде DLSS 3 и трассировки лучей вы сможете наслаждаться играми нового поколения в максимальных настройках с максимальным уровнем погружения. Скорость реакции системы молниеносна благодаря огромному объему оперативной памяти — 32 ГБ DDR5, и колоссальному быстродействующему накопителю SSD объемом 2 ТБ. Этого более чем достаточно для мгновенных загрузок, хранения бесконечной игровой библиотеки и работы с большими файлами. Вы всегда остаетесь на связи благодаря продвинутым сетевым модулям Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а для максимально стабильного и быстрого соединения есть порт Gigabit Ethernet. Универсальность подключения обеспечивают передовые интерфейсы: два порта Thunderbolt™ 4, три USB-A и HDMI 2.1.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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