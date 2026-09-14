Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737287
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.17

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT)

Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 подходит для работы и учебы. Модель под управлением 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 250 с частотой до 5.1 ГГц в режиме Turbo. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, что ускоряет многозадачность.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 подходит для работы и учебы. Модель под управлением 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 250 с частотой до 5.1 ГГц в режиме Turbo. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, что ускоряет многозадачность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1a Wolf Pro Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 780M 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2B2UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...