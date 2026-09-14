Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA)

Стильный и надёжный помощник для решения профессиональных задач — ноутбук HP EliteBook 840 G10, выполненный в прочном алюминиевом корпусе серебристого цвета. Эта модель представляет собой образец классического делового ноутбука, в котором продумана каждая деталь. Устройство ориентировано на продуктивную работу и оснащено всем необходимым для комфортного выполнения повседневных задач, будь то обработка документации, работа с электронной почтой или просмотр аналитики. Сердцем данной модели выступает новейший процессор Intel Core i5 1335U из тринадцатого поколения. Благодаря гибридной архитектуре, включающей два высокопроизводительных и восемь энергоэффективных ядер (всего 10 ядер и 12 потоков), ноутбук демонстрирует отличную отзывчивость в любой ситуации. Базовая частота в 1300 МГц и максимальная в 4600 МГц позволяют без труда справляться с многозадачностью, быстро переключаясь между десятками открытых программ и браузерных вкладок. Ноутбук оснащён 16 гигабайтами оперативной памяти стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Память установлена в двух слотах, что оставляет возможность для будущего расширения до 32 гигабайт. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель SSD объёмом 512 гигабайт — этого достаточно для оперативной загрузки системы, приложений и мгновенного доступа к нужным файлам. За графику отвечает встроенный контроллер Intel Iris Xe Graphics, который отлично справляется как с воспроизведением видео высокого разрешения, так и с офисными приложениями. Особого внимания заслуживает 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей и прогрессивным соотношением сторон 16:10. Такое решение даёт больше вертикального пространства, что особенно удобно при чтении документов, работе с таблицами и просмотре веб-страниц. Матрица, выполненная по технологии IPS на светодиодной подсветке, имеет яркость 250 кандел на квадратный метр. Матовая поверхность экрана и покрытие цветового охвата на уровне 45 процентов NTSC гарантируют комфортную работу в любых условиях без отсветов и бликов, даже при ярком искусственном или солнечном свете. HP EliteBook 840 G10 — это образец продуманной эргономики. Клавиатура ноутбука оснащена удобной подсветкой, что делает работу в условиях недостаточной освещённости комфортной и точной. Для проведения видеоконференций и телефонных переговоров предусмотрена веб-камера на 5 мегапикселей, оснащённая физической шторкой для защиты приватности. Встроенные динамики и микрофон обеспечивают качественную аудиосвязь, а весь корпус ориентирован на мобильного пользователя: здесь вы найдёте и сканер отпечатка пальца для мгновенного входа в систему, и слот для замка Kensington для физической сохранности устройства на рабочем месте. В плане подключения периферии модель предлагает отличный набор современных интерфейсов. К вашим услугам два высокоскоростных порта USB-A третьего поколения и два универсальных порта Thunderbolt 4, способных передавать данные на скорости до 40 гигабит в секунду. Продвинутый выход HDMI 2.1 позволит легко подключить внешний монитор или проектор, а присутствие стандартного разъёма для наушников избавит от использования переходников. Беспроводная связь представлена новейшими стандартами: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное, быстрое и надёжное подключение к сетям и периферийным устройствам.