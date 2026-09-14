Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg
Новый ASUS TUF Gaming A16 (2025) в цвете Jaeger Gray — это не просто очередной ноутбук, а полноценная боевая станция, созданная для тех, кто требует от техники максимальной отдачи. Модель FA608PM построена на передовой платформе AMD, где установлен 16-ядерный процессор Ryzen 9 8940HX из серии 8000. С базовой частотой 2400 МГц и возможностью разгона до 5300 МГц, а также поддержкой 32 потоков, этот процессор справляется с любыми задачами: от компиляции кода до рендеринга сложных сцен. В паре с ним работает дискретный графический чипсет GeForce RTX 5060 для ноутбука с максимальным энергопотреблением 115 Вт и 8 гигабайтами видеопамяти. Такая связка гарантирует плавную картинку в самых требовательных игровых новинках на высоких настройках графики. Экран устройства заслуживает отдельного внимания. Диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно и в работе, и в играх. Матрица IPS с LED-подсветкой и матовым покрытием эффективно борется с бликами, а частота обновления 165 Гц делает каждое движение на экране невероятно плавным. Технология адаптивной синхронизации nVidia G-Sync устраняет разрывы кадра, а цветовой охват 100% sRGB обеспечивает насыщенные и точные оттенки. Это идеальный экран как для киберспорта, так и для работы с графикой. Внутри установлено 16 гигабайт оперативной памяти DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Два слота позволяют расширить объём до 64 гигабайт, если ваши задачи станут более ресурсоёмкими. За скорость загрузки и отклик системы отвечает твердотельный накопитель SSD объёмом 1 терабайт, подключённый по интерфейсу PCIe 4.0x4. При этом в корпусе предусмотрен свободный слот M.2 2280 для установки дополнительного накопителя, что избавляет от компромиссов при выборе игровой библиотеки. Корпус ноутбука продуман для активного использования. Клавиатура оснащена цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами и в тёмное время суток. Крышка раскрывается на 180 градусов, позволяя легко делиться содержимым экрана с коллегами. Для подключения периферии предусмотрен полный набор разъёмов: три порта USB-A 3.2 Gen2, два USB-C 3.2 Gen2, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов, стандартный аудиовыход Jack 3.5 мм и проводной сетевой интерфейс Gigabit Ethernet. Беспроводная связь реализована через Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, обеспечивая стабильное соединение без задержек.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg