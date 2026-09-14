Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg
Игровой ноутбук Asus в сером корпусе сочетает мощную аппаратную основу и выразительный экран для комфортного использования в играх и повседневных задачах. 8-ядерный процессор AMD, дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти и оперативная память DDR5 создают производительную конфигурацию для требовательных сценариев. IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение и удобный формат рабочего пространства. Сенсорного управления нет — классический ноутбучный формат остаётся практичным и привычным. Корпус выполнен из пластика и алюминия, вес устройства составляет 2,6 кг. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-lon, а отсутствие оптического привода подчёркивает современную конструкцию без лишних элементов.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg