Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg
Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD149 выполнен в черном алюминиевом корпусе. Благодаря весу 1.2 кг он подходит для офисной работы и учебы, командировок и путешествий. Экран ASUS Lumina OLED диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, цветовым охватом 100% DCI-P3 и яркостью 600 кд/м? отображает четкую красочную картинку. Технологии SGS Eye Care и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза. Клавиатура с белой светодиодной подсветкой делает удобным управление в разное время суток. Клавиша Copilot запускает интерфейс виртуального помощника. Процессор AMD Ryzen AI 7 445 с 6 вычислительными ядрами и искусственным интеллектом обеспечивает стабильную работу мобильного компьютера в многозадачном режиме. За быстродействие при обработке команд отвечают 32 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD объемом 1000 ГБ. Акустическая система с технологией Dolby Atmos воспроизводит насыщенный звук. Для детализированных видеоконференций и разблокировки доступа в ноутбуке ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD149 установлена веб-камера 2 Мп с функцией распознавания лица Windows Hello.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg