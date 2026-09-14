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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg

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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 3
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 4
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 5
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 6
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 7
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737281
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х8
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg

Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD149 выполнен в черном алюминиевом корпусе. Благодаря весу 1.2 кг он подходит для офисной работы и учебы, командировок и путешествий. Экран ASUS Lumina OLED диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, цветовым охватом 100% DCI-P3 и яркостью 600 кд/м? отображает четкую красочную картинку. Технологии SGS Eye Care и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза. Клавиатура с белой светодиодной подсветкой делает удобным управление в разное время суток. Клавиша Copilot запускает интерфейс виртуального помощника. Процессор AMD Ryzen AI 7 445 с 6 вычислительными ядрами и искусственным интеллектом обеспечивает стабильную работу мобильного компьютера в многозадачном режиме. За быстродействие при обработке команд отвечают 32 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD объемом 1000 ГБ. Акустическая система с технологией Dolby Atmos воспроизводит насыщенный звук. Для детализированных видеоконференций и разблокировки доступа в ноутбуке ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD149 установлена веб-камера 2 Мп с функцией распознавания лица Windows Hello.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD149 выполнен в черном алюминиевом корпусе. Благодаря весу 1.2 кг он подходит для офисной работы и учебы, командировок и путешествий. Экран ASUS Lumina OLED диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, цветовым охватом 100% DCI-P3 и яркостью 600 кд/м? отображает четкую красочную картинку. Технологии SGS Eye Care и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза. Клавиатура с белой светодиодной подсветкой делает удобным управление в разное время суток. Клавиша Copilot запускает интерфейс виртуального помощника. Процессор AMD Ryzen AI 7 445 с 6 вычислительными ядрами и искусственным интеллектом обеспечивает стабильную работу мобильного компьютера в многозадачном режиме. За быстродействие при обработке команд отвечают 32 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD объемом 1000 ГБ. Акустическая система с технологией Dolby Atmos воспроизводит насыщенный звук. Для детализированных видеоконференций и разблокировки доступа в ноутбуке ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD149 установлена веб-камера 2 Мп с функцией распознавания лица Windows Hello.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD149 AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Jade Black/1.2kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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