Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg

**Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S14 OLED — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S14 OLED?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 386H с частотой до 4,9 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (8533 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,2 кг и диагональ экрана 14 дюймов делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Стильный дизайн:** серый алюминиевый корпус выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * операционная система Windows 11 Home; * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (77 Вт·ч). Не упустите шанс приобрести ноутбук, который сочетает в себе высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования!