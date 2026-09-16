Top.Mail.Ru
Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737275
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние , 737275

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 4
Уценка
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 5
Уценка
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
7 440 руб.  10 630 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние
7 440 руб. -30%
10 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х65х32
Вес, кг.
16.9

Описание товара Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : спинка , сидушка, подголовник , 2 подлокотника, крестовина , газ-лифт , 5 колес Причина уценки: нет оригинальной упаковки , отходит ткань на подголовнике , загрязнена сетка на спинке , потертости



Теги товара: тканевые, до 120 кг

Отзывы о товаре Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : спинка , сидушка, подголовник , 2 подлокотника, крестовина , газ-лифт , 5 колес Причина уценки: нет оригинальной упаковки , отходит ткань на подголовнике , загрязнена сетка на спинке , потертости


Теги товара: тканевые, до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - стоимость товара 7440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...