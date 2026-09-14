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Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) виниловая пластинка

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Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) - фото 1
Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737258
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2045919142487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
6+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) виниловая пластинка

Волшебный аудиоспектакль по легендарной сказке о заколдованном принце Щелкунчике и злом мышином короле на виниловой пластинке! «Щелкунчик. Фрагменты балета П. И. Чайковского» — идеальный способ познакомить детей с классикой художественной литературы и с великим балетом Петра Ильича Чайковского. Поставьте пластинку в праздничный вечер, зажгите огни на елке и всей семьей погрузитесь в неповторимую атмосферу настоящего новогоднего чуда! Простой и интересный пересказ Нелли Сусловой легко воспринимать на слух, он быстро увлечет ребенка сказочной историей. А фрагменты балета прозвучат в исполнении талантливых музыкантов — Российского национального молодежного симфонического оркестра. После прослушивания этой книги для детей можно смело отправляться в театр на балет! Если вы ищете новогодние детские книги, книги детские, которые помогут полюбить классическую музыку, книги Clever для новогоднего подарка, обратите внимание на винил «Щелкунчик. Фрагменты балета П. И. Чайковского». Такая пластинка виниловая понравится и детям, и родителям. Эта пластинка, которую выпускает издательство Clever, — прекрасный вариант, если вы ищете музыкальные детские книжки, интересные виниловые пластинки, пластинки виниловые в подарок детям и увлекательные книжки детские.

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2045919142487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
6+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Волшебный аудиоспектакль по легендарной сказке о заколдованном принце Щелкунчике и злом мышином короле на виниловой пластинке! «Щелкунчик. Фрагменты балета П. И. Чайковского» — идеальный способ познакомить детей с классикой художественной литературы и с великим балетом Петра Ильича Чайковского. Поставьте пластинку в праздничный вечер, зажгите огни на елке и всей семьей погрузитесь в неповторимую атмосферу настоящего новогоднего чуда! Простой и интересный пересказ Нелли Сусловой легко воспринимать на слух, он быстро увлечет ребенка сказочной историей. А фрагменты балета прозвучат в исполнении талантливых музыкантов — Российского национального молодежного симфонического оркестра. После прослушивания этой книги для детей можно смело отправляться в театр на балет! Если вы ищете новогодние детские книги, книги детские, которые помогут полюбить классическую музыку, книги Clever для новогоднего подарка, обратите внимание на винил «Щелкунчик. Фрагменты балета П. И. Чайковского». Такая пластинка виниловая понравится и детям, и родителям. Эта пластинка, которую выпускает издательство Clever, — прекрасный вариант, если вы ищете музыкальные детские книжки, интересные виниловые пластинки, пластинки виниловые в подарок детям и увлекательные книжки детские.
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Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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