Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) виниловая пластинка
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Описание товара Сказки (Clever) - Щелкунчик. Фрагменты Балета П. И. Чайковского (2045919142487) виниловая пластинка
Волшебный аудиоспектакль по легендарной сказке о заколдованном принце Щелкунчике и злом мышином короле на виниловой пластинке! «Щелкунчик. Фрагменты балета П. И. Чайковского» — идеальный способ познакомить детей с классикой художественной литературы и с великим балетом Петра Ильича Чайковского. Поставьте пластинку в праздничный вечер, зажгите огни на елке и всей семьей погрузитесь в неповторимую атмосферу настоящего новогоднего чуда! Простой и интересный пересказ Нелли Сусловой легко воспринимать на слух, он быстро увлечет ребенка сказочной историей. А фрагменты балета прозвучат в исполнении талантливых музыкантов — Российского национального молодежного симфонического оркестра. После прослушивания этой книги для детей можно смело отправляться в театр на балет! Если вы ищете новогодние детские книги, книги детские, которые помогут полюбить классическую музыку, книги Clever для новогоднего подарка, обратите внимание на винил «Щелкунчик. Фрагменты балета П. И. Чайковского». Такая пластинка виниловая понравится и детям, и родителям. Эта пластинка, которую выпускает издательство Clever, — прекрасный вариант, если вы ищете музыкальные детские книжки, интересные виниловые пластинки, пластинки виниловые в подарок детям и увлекательные книжки детские.
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