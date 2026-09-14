Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка
Виниловая пластинка «Стихи для малышей» — это сборник добрых и ярких стихотворений Натальи Карповой, наполненных смехом и безграничной фантазией. Теплые и волшебные истории для всей семьи, которые переносят в детство! Талантливая озвучка детской писательницы и чтеца Елены Березиной погружает в мир, где живут детские мечты: о море и солнце, бабушкиных оладьях, котенке, конфетах и приключениях. Как помочь лягушатам добраться до пруда? Куда направляется жираф? И как, раскачиваясь на качелях, улететь прямо в лето? Ответ — в солнечных и ярких стихах с этой пластинки! Если вы ищете интересные виниловые пластинки для детей, веселые стихи для малышей, пластинки музыкальные по произведениям Натальи Карповой, стихи для детей 4–6 лет, пластинка виниловая «Стихи для малышей» для вас. Это прекрасная винил пластинка в подарок детям и родителям на любой праздник.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в Сплит0602438773374, Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes винил...
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитРада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760...
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитCher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитJethro Tull - Aqualung Live (2025 Remaster) (0198029621419) вини...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитMike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитShocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) винил...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитUriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитBlue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитJeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитChildish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка