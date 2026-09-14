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Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка

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Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) - фото 1
Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Стихи Для Малышей/Карпова Н.
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737257
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2512698022021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Стихи Для Малышей/Карпова Н.
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Стихи Для Малышей/Карпова Н.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка

Виниловая пластинка «Стихи для малышей» — это сборник добрых и ярких стихотворений Натальи Карповой, наполненных смехом и безграничной фантазией. Теплые и волшебные истории для всей семьи, которые переносят в детство! Талантливая озвучка детской писательницы и чтеца Елены Березиной погружает в мир, где живут детские мечты: о море и солнце, бабушкиных оладьях, котенке, конфетах и приключениях. Как помочь лягушатам добраться до пруда? Куда направляется жираф? И как, раскачиваясь на качелях, улететь прямо в лето? Ответ — в солнечных и ярких стихах с этой пластинки! Если вы ищете интересные виниловые пластинки для детей, веселые стихи для малышей, пластинки музыкальные по произведениям Натальи Карповой, стихи для детей 4–6 лет, пластинка виниловая «Стихи для малышей» для вас. Это прекрасная винил пластинка в подарок детям и родителям на любой праздник.

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2512698022021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Стихи Для Малышей/Карпова Н.
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Стихи Для Малышей/Карпова Н.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка «Стихи для малышей» — это сборник добрых и ярких стихотворений Натальи Карповой, наполненных смехом и безграничной фантазией. Теплые и волшебные истории для всей семьи, которые переносят в детство! Талантливая озвучка детской писательницы и чтеца Елены Березиной погружает в мир, где живут детские мечты: о море и солнце, бабушкиных оладьях, котенке, конфетах и приключениях. Как помочь лягушатам добраться до пруда? Куда направляется жираф? И как, раскачиваясь на качелях, улететь прямо в лето? Ответ — в солнечных и ярких стихах с этой пластинки! Если вы ищете интересные виниловые пластинки для детей, веселые стихи для малышей, пластинки музыкальные по произведениям Натальи Карповой, стихи для детей 4–6 лет, пластинка виниловая «Стихи для малышей» для вас. Это прекрасная винил пластинка в подарок детям и родителям на любой праздник.
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Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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