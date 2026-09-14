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Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) виниловая пластинка

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Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) - фото 1
Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок
Жанр
Детская музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737254
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2047891052785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) виниловая пластинка

Добрые стихи про любимого героя малышей теперь на виниловой пластинке. Выразительная озвучка Татьяны Манетиной, музыка и насыщенный саунд-дизайн перенесут вас в город веселых и трудолюбивых машинок. «Малыш мусоровоз и его друзья. 10 аудиосказок» — настоящий аудиоспектакль по мотивам увлекательных и воспитательных историй Юлии Весовой. Приветствие и пожелания перед сказками прозвучат в исполнении автора! Благодаря яркому отыгрыванию всех персонажей в талантливом исполнении Татьяны Манетиной маленький мусоровоз и другие герои получились выразительными и живыми. А атмосферное музыкальное оформление и звуковые эффекты создают мир шумного города и помогают передать настроение каждой истории. Если вы ищете виниловые пластинки для детей, сказки для детей про малыша мусоровоза, пластинки музыкальные по книгам издательства Clever, сказки для малышей Юлии Весовой, пластинка виниловая «Малыш мусоровоз и его друзья. 10 аудиосказок» для вас. Эта винил-пластинка прекрасно подойдет в качестве сказки для детей 2 лет и сказки для детей 3 лет.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2047891052785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Добрые стихи про любимого героя малышей теперь на виниловой пластинке. Выразительная озвучка Татьяны Манетиной, музыка и насыщенный саунд-дизайн перенесут вас в город веселых и трудолюбивых машинок. «Малыш мусоровоз и его друзья. 10 аудиосказок» — настоящий аудиоспектакль по мотивам увлекательных и воспитательных историй Юлии Весовой. Приветствие и пожелания перед сказками прозвучат в исполнении автора! Благодаря яркому отыгрыванию всех персонажей в талантливом исполнении Татьяны Манетиной маленький мусоровоз и другие герои получились выразительными и живыми. А атмосферное музыкальное оформление и звуковые эффекты создают мир шумного города и помогают передать настроение каждой истории. Если вы ищете виниловые пластинки для детей, сказки для детей про малыша мусоровоза, пластинки музыкальные по книгам издательства Clever, сказки для малышей Юлии Весовой, пластинка виниловая «Малыш мусоровоз и его друзья. 10 аудиосказок» для вас. Эта винил-пластинка прекрасно подойдет в качестве сказки для детей 2 лет и сказки для детей 3 лет.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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