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Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) виниловая пластинка

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Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 1
Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 2
Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 3
Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 4
Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Анна Джейн. Стихи О Любви
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 2
  • Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 3
  • Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 4
  • Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737253
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2049586202109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Анна Джейн. Стихи О Любви
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Анна Джейн. Стихи О Любви
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) виниловая пластинка

Нежные и чувственные стихи Анны Джейн на виниловой пластинке в атмосферной кинообложке. Слушайте проникновенную поэзию о любви и смотрите долгожданную экранизацию культового романа! «Твое сердце будет разбито. Стихи о любви» — сборник стихов любимого автора для всех, кто ждет выхода фильма «Твое сердце будет разбито». Стихотворение «Письмо Росы» прозвучит в авторском исполнении — это уникальная возможность услышать все смыслы и воспринять образы так, как их задумывала Анна Джейн. Другие стихи прозвучат в исполнении актера и выпускника ВГИКа Петра Коврижных (голос Коннора из видеоигры Detroit: Become Human) и талантливого чтеца Дианы Сагитовой, известной слушателям Trendbooks по озвучке романа «Эмма. Восьмое чудо света», новелле «С любовью, Кит» и других. А музыкальное оформление, специально подобранное для каждого стихотворения, делает погружение в мир историй героев по-настоящему завораживающим. ? Виниловая пластинка в стильной кинообложке к выходу долгожданной экранизации!

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2049586202109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Анна Джейн. Стихи О Любви
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Анна Джейн. Стихи О Любви
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Нежные и чувственные стихи Анны Джейн на виниловой пластинке в атмосферной кинообложке. Слушайте проникновенную поэзию о любви и смотрите долгожданную экранизацию культового романа! «Твое сердце будет разбито. Стихи о любви» — сборник стихов любимого автора для всех, кто ждет выхода фильма «Твое сердце будет разбито». Стихотворение «Письмо Росы» прозвучит в авторском исполнении — это уникальная возможность услышать все смыслы и воспринять образы так, как их задумывала Анна Джейн. Другие стихи прозвучат в исполнении актера и выпускника ВГИКа Петра Коврижных (голос Коннора из видеоигры Detroit: Become Human) и талантливого чтеца Дианы Сагитовой, известной слушателям Trendbooks по озвучке романа «Эмма. Восьмое чудо света», новелле «С любовью, Кит» и других. А музыкальное оформление, специально подобранное для каждого стихотворения, делает погружение в мир историй героев по-настоящему завораживающим. ? Виниловая пластинка в стильной кинообложке к выходу долгожданной экранизации!
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