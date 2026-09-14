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Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) виниловая пластинка

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Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) - фото 1
Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737252
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2832753976305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей
Трек-лист
Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) виниловая пластинка

Добрые и поучительные сказки о дружбе и взаимопомощи на виниловой пластинке по мотивам историй от Елены Ульевой. Описание «Ключик к дружбе. 16 аудиосказок для детей» — сборник сказок, которые учат дружить, прощать и находить решения в сложных ситуациях Благодаря яркой озвучке талантливого чтеца и актрисы дубляжа Анастасии Филимоновой малыш сможет еще сильнее проникнуться каждой историей, почувствовать эмоции и настроение героев. А атмосферное музыкальное оформление и звуки на фоне сделают мир сказок живым и осязаемым. Такие сказки для детей развивают эмоциональный интеллект и помогают малышу понимать свои и чужие эмоции, общаться со сверстниками и заботиться о близких. Пластинка виниловая «Ключик к дружбе. 16 аудиосказок для детей» — прекрасный подарок малышу, если вы выбираете сказки для детей 5 лет, пластинки музыкальные для детей и виниловые пластинки c полезными сказками. Эта винил-пластинка станет отличным помощником для родителей в воспитании.

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2832753976305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей
Трек-лист
Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Добрые и поучительные сказки о дружбе и взаимопомощи на виниловой пластинке по мотивам историй от Елены Ульевой. Описание «Ключик к дружбе. 16 аудиосказок для детей» — сборник сказок, которые учат дружить, прощать и находить решения в сложных ситуациях Благодаря яркой озвучке талантливого чтеца и актрисы дубляжа Анастасии Филимоновой малыш сможет еще сильнее проникнуться каждой историей, почувствовать эмоции и настроение героев. А атмосферное музыкальное оформление и звуки на фоне сделают мир сказок живым и осязаемым. Такие сказки для детей развивают эмоциональный интеллект и помогают малышу понимать свои и чужие эмоции, общаться со сверстниками и заботиться о близких. Пластинка виниловая «Ключик к дружбе. 16 аудиосказок для детей» — прекрасный подарок малышу, если вы выбираете сказки для детей 5 лет, пластинки музыкальные для детей и виниловые пластинки c полезными сказками. Эта винил-пластинка станет отличным помощником для родителей в воспитании.
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Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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