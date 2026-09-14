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Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) виниловая пластинка

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Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) - фото 1
Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737251
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2049652410889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) виниловая пластинка

«Детский этикет в сказках. 25 аудиосказок для малышей» — отличный способ познакомить ребенка с основами этикета. Сказки в ярком исполнении Татьяны Манетиной, которая выразительно отыгрывает каждого персонажа, в интересной форме расскажут малышу все самые важные правила хорошего поведения. А легкое музыкальное оформление в начале каждой истории поможет ребенку не терять концентрацию при прослушивании. Какие бывают волшебные слова? Как правильно принимать гостей и вести себя в транспорте? Как порадовать бабушку? С помощью добрых сказок малыш откроет для себя мир хороших манер, став по-настоящему отзывчивым, воспитанным и добрым. Если вы ищете виниловые пластинки с детскими сказками, полезные сказки для детей, сказки для малышей Елены Ульевой, интересные пластинки музыкальные для всей семьи, сказки для детей 2 лет и сказки для детей 3 лет, эта винил-пластинка для вас. Пластинка виниловая «Детский этикет в сказках» — отличный подарок для малышей и их родителей.

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2049652410889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Детский этикет в сказках. 25 аудиосказок для малышей» — отличный способ познакомить ребенка с основами этикета. Сказки в ярком исполнении Татьяны Манетиной, которая выразительно отыгрывает каждого персонажа, в интересной форме расскажут малышу все самые важные правила хорошего поведения. А легкое музыкальное оформление в начале каждой истории поможет ребенку не терять концентрацию при прослушивании. Какие бывают волшебные слова? Как правильно принимать гостей и вести себя в транспорте? Как порадовать бабушку? С помощью добрых сказок малыш откроет для себя мир хороших манер, став по-настоящему отзывчивым, воспитанным и добрым. Если вы ищете виниловые пластинки с детскими сказками, полезные сказки для детей, сказки для малышей Елены Ульевой, интересные пластинки музыкальные для всей семьи, сказки для детей 2 лет и сказки для детей 3 лет, эта винил-пластинка для вас. Пластинка виниловая «Детский этикет в сказках» — отличный подарок для малышей и их родителей.
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Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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