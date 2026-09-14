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Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (75597951684) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (75597951684) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Buena Vista Social Club
Альбом (сингл)
Buena Vista Social Club
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (75597951684) - фото 1
  • Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (75597951684) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737237
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Характеристики

Бренд
World Circuit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
World Circuit
Barcode
[75597951684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Buena Vista Social Club
Альбом (сингл)
Buena Vista Social Club
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chan Chan, De Camino A La Vereda, El Cuarto De Tula, Pueblo Nuevo, Dos Gardenias, ?Y T? Qu? Has Hecho?, Veinte A?os, El Carretero, Candela, Amor De Loca Juventud, Orgullecida, Murmullo, Buena Vista Social Club, La Bayamesa
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (75597951684) виниловая пластинка

Ремастрированное с оригинальных мастер-лент переиздание студийного альбома 1997 года кубинского музыканта, лидера группы Buena Vista Social Club Хуана де Маркоса и американского гитариста Рая Кудера, записанного совместно с другими музыкантами, играющими традиционную кубинскую музыку. Издание на двойном черном виниле, содержит код на загрузку цифровой версии альбома и 20-ти страничный буклет. Buena Vista Social Club - музыкальный проект, созданный по инициативе американского музыканта и композитора Рая Кудера, своего рода сборная команда кубинских эстрадных музыкантов старой школы, пик популярности которых пришёлся на период, предшествовавший кубинской революции 1959 года. Название проекта (в англизированной форме) было позаимствовано у популярного клуба, существовавшего в Гаване в 1940-х годах. Первоначальной целью проекта было сохранение музыкальной культуры Кубы "старой школы" (1930-е - 1940-е годы) для потомков. В настоящее время "Буэна Виста Соушл Клаб" - успешный музыкальный бренд, объединяющий значительное количество музыкантов, выступающих как вместе (под названием оркестр "Буэна Виста Соушл Клаб"), так и по отдельности. Рай Кудер - американский гитарист, певец, композитор и продюсер. Известен в том числе своим мастерским использованием слайдa при игре на гитаре. Одним из самых успешных проектов стала сборная группа Buena Vista Social Club.

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Характеристики
Бренд
World Circuit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
World Circuit
Barcode
[75597951684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Buena Vista Social Club
Альбом (сингл)
Buena Vista Social Club
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chan Chan, De Camino A La Vereda, El Cuarto De Tula, Pueblo Nuevo, Dos Gardenias, ?Y T? Qu? Has Hecho?, Veinte A?os, El Carretero, Candela, Amor De Loca Juventud, Orgullecida, Murmullo, Buena Vista Social Club, La Bayamesa
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Ремастрированное с оригинальных мастер-лент переиздание студийного альбома 1997 года кубинского музыканта, лидера группы Buena Vista Social Club Хуана де Маркоса и американского гитариста Рая Кудера, записанного совместно с другими музыкантами, играющими традиционную кубинскую музыку. Издание на двойном черном виниле, содержит код на загрузку цифровой версии альбома и 20-ти страничный буклет. Buena Vista Social Club - музыкальный проект, созданный по инициативе американского музыканта и композитора Рая Кудера, своего рода сборная команда кубинских эстрадных музыкантов старой школы, пик популярности которых пришёлся на период, предшествовавший кубинской революции 1959 года. Название проекта (в англизированной форме) было позаимствовано у популярного клуба, существовавшего в Гаване в 1940-х годах. Первоначальной целью проекта было сохранение музыкальной культуры Кубы "старой школы" (1930-е - 1940-е годы) для потомков. В настоящее время "Буэна Виста Соушл Клаб" - успешный музыкальный бренд, объединяющий значительное количество музыкантов, выступающих как вместе (под названием оркестр "Буэна Виста Соушл Клаб"), так и по отдельности. Рай Кудер - американский гитарист, певец, композитор и продюсер. Известен в том числе своим мастерским использованием слайдa при игре на гитаре. Одним из самых успешных проектов стала сборная группа Buena Vista Social Club.
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