Coltrane John - My Favorite Things (Crystal Clear) (8435723702092) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coltrane John
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737234
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Характеристики
Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8435723702092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coltrane John
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Everytime We Say Goodbye, Summertime, But Not For Me, Like Sonny
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Coltrane John - My Favorite Things (Crystal Clear) (8435723702092) виниловая пластинка
My Favorite Things — седьмой студийный альбом, записанный джазовым квартетом Джона Колтрейна в октябре 1960 года, изданный на лейбле Atlantic Records в марте 1961 года. Этот альбом стал первым, где Колтрейн играет на сопрано-саксофоне. Переиздание альбома на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8435723702092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coltrane John
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Everytime We Say Goodbye, Summertime, But Not For Me, Like Sonny
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
My Favorite Things — седьмой студийный альбом, записанный джазовым квартетом Джона Колтрейна в октябре 1960 года, изданный на лейбле Atlantic Records в марте 1961 года. Этот альбом стал первым, где Колтрейн играет на сопрано-саксофоне. Переиздание альбома на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Coltrane John - My Favorite Things (Crystal Clear) (8435723702092) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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