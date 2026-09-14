Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear & Transparent Purple) (5021732873491) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear & Transparent Purple) (5021732873491) виниловая пластинка
Выпущенный в мае 2025 года микстейп PinkPantheress «Fancy That» продемонстрировал фирменный вокал и размывающее границы жанров звучание. Теперь в рамках проекта «Fancy Some More?» PinkPantheress объединила международный спектр артистов, представив 22 ремикса. Каждый трек предлагает новый взгляд на фирменное звучание PinkPantheress, расширяя вселенную Fancy That. Лимитированное издание на цветном виниле Ремиксы созданы такими артистами, как Anitta, Bladee, JADE, JT, Kylie Minogue, Oklou, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Yves и Zara Larsson; определяющими жанр группами и коллективами, такими как Basement Jaxx, Groove Armada, SEVENTEEN ( THE 8, MINGYU, VERNON. ) и Sugababes; а также известными продюсерами и диджеями, включая Adame DJ, DJ Caio Prince, Joe Goddard, Kaytranada, Kilimanjaro, Leod, Loukeman, Mochakk, Nia Archives и Sega Bodega.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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