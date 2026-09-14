Top.Mail.Ru
Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear & Transparent Purple) (5021732873491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear & Transparent Purple) (5021732873491) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 1
Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 2
Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 3
Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 4
Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 5
Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PinkPantheress
Альбом (сингл)
Fancy Some More?
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 1
  • Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 2
  • Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 3
  • Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 4
  • Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 5
  • Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear &amp; Transparent Purple) (5021732873491) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737228
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732873491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PinkPantheress
Альбом (сингл)
Fancy Some More?
Жанр
House
Трек-лист
Illegal, Illegal + Anitta, Illegal + SEVENTEEN, Illegal + Nia Archives, Girl Like Me, Girl Like Me + Oklou, Girl Like Me + Kaytranada, Tonight, Tonight + JADE, Tonight + Basement Jaxx, Tonight + Joe Goddard, Stars, Stars + Yves, Stars + DJ Caio Prince + Adame DJ, Noises, Noises + JT, Noises + Mochakk, Nice to Know You, Nice to Know You + Sugababes, Nice to Know You + Loukeman + Leod, Nice to Know You + Sega Bodega, Stateside, StateKylie Mingoue, StateBladee, StateZara Larsson, StateGroove Armada
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear & Transparent Purple) (5021732873491) виниловая пластинка

Выпущенный в мае 2025 года микстейп PinkPantheress «Fancy That» продемонстрировал фирменный вокал и размывающее границы жанров звучание. Теперь в рамках проекта «Fancy Some More?» PinkPantheress объединила международный спектр артистов, представив 22 ремикса. Каждый трек предлагает новый взгляд на фирменное звучание PinkPantheress, расширяя вселенную Fancy That. Лимитированное издание на цветном виниле Ремиксы созданы такими артистами, как Anitta, Bladee, JADE, JT, Kylie Minogue, Oklou, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Yves и Zara Larsson; определяющими жанр группами и коллективами, такими как Basement Jaxx, Groove Armada, SEVENTEEN ( THE 8, MINGYU, VERNON. ) и Sugababes; а также известными продюсерами и диджеями, включая Adame DJ, DJ Caio Prince, Joe Goddard, Kaytranada, Kilimanjaro, Leod, Loukeman, Mochakk, Nia Archives и Sega Bodega.

Отзывы о товаре Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear & Transparent Purple) (5021732873491) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732873491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PinkPantheress
Альбом (сингл)
Fancy Some More?
Жанр
House
Трек-лист
Illegal, Illegal + Anitta, Illegal + SEVENTEEN, Illegal + Nia Archives, Girl Like Me, Girl Like Me + Oklou, Girl Like Me + Kaytranada, Tonight, Tonight + JADE, Tonight + Basement Jaxx, Tonight + Joe Goddard, Stars, Stars + Yves, Stars + DJ Caio Prince + Adame DJ, Noises, Noises + JT, Noises + Mochakk, Nice to Know You, Nice to Know You + Sugababes, Nice to Know You + Loukeman + Leod, Nice to Know You + Sega Bodega, Stateside, StateKylie Mingoue, StateBladee, StateZara Larsson, StateGroove Armada
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Выпущенный в мае 2025 года микстейп PinkPantheress «Fancy That» продемонстрировал фирменный вокал и размывающее границы жанров звучание. Теперь в рамках проекта «Fancy Some More?» PinkPantheress объединила международный спектр артистов, представив 22 ремикса. Каждый трек предлагает новый взгляд на фирменное звучание PinkPantheress, расширяя вселенную Fancy That. Лимитированное издание на цветном виниле Ремиксы созданы такими артистами, как Anitta, Bladee, JADE, JT, Kylie Minogue, Oklou, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Yves и Zara Larsson; определяющими жанр группами и коллективами, такими как Basement Jaxx, Groove Armada, SEVENTEEN ( THE 8, MINGYU, VERNON. ) и Sugababes; а также известными продюсерами и диджеями, включая Adame DJ, DJ Caio Prince, Joe Goddard, Kaytranada, Kilimanjaro, Leod, Loukeman, Mochakk, Nia Archives и Sega Bodega.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pinkpantheress - Fancy Some More? (Ultra Clear & Transparent Purple) (5021732873491) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...