Monkees - The As, The Bs & The Monkees (603497810000) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Monkees - The As, The Bs & The Monkees (603497810000) виниловая пластинка
В честь 60-летия знаменитой группы The Monkees выходит первый в истории сборник всех их синглов, выпущенных в период с 1966 по 1970 год. Лимитированное издание на виниле включает новые комментарии Эндрю Сандовала The Monkees, одно из самых узнаваемых имен в анналах истории поп-музыки, - американская рок- и поп-группа, первоначально действовавшая в период с 1966 по 1971 год, с реюнион-альбомами и турами в последующие десятилетия. В первоначальном составе были Микки Доленц, Майкл Несмит, Питер Торк и Дэви Джонс. The Monkees продали более 75 миллионов пластинок по всему миру, что сделало их одной из самых продаваемых групп всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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