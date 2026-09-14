Motorhead - Death Or Glory Crystal Clear & Solid Silver) (8719039007714) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Death Or Glory Crystal Clear & Solid Silver)
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737215
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Death Or Glory Crystal Clear & Solid Silver)
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
On Your Feet or on Your Knees, Burner, Death or Glory, I Am the Sword, Born to Raise Hell, Don't Let Daddy Kiss Me, Bad Woman, Liar, Lost in the Ozone, I'm Your Man, We Bring the Shake, Devils
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - Death Or Glory Crystal Clear & Solid Silver) (8719039007714) виниловая пластинка
«Death Or Glory» — это яростная коллекция, которая передает неукротимую энергию и настрой Mot?rhead в 12 потрясающих треках. Выпущенный на 1 LP, этот релиз представляет собой звуковой штурм громоподобных риффов и мощных ритмов. От мощного вступительного трека "On Your Feet Or On Your Knees" до гимнического хаоса "Born To Raise Hell" и пронзительного драйва "Don't Let Daddy Kiss Me", этот альбом демонстрирует способность Mot?rhead сочетать агрессию, мелодию и суровую правду, как никто другой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Death Or Glory Crystal Clear & Solid Silver)
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
On Your Feet or on Your Knees, Burner, Death or Glory, I Am the Sword, Born to Raise Hell, Don't Let Daddy Kiss Me, Bad Woman, Liar, Lost in the Ozone, I'm Your Man, We Bring the Shake, Devils
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Death Or Glory» — это яростная коллекция, которая передает неукротимую энергию и настрой Mot?rhead в 12 потрясающих треках. Выпущенный на 1 LP, этот релиз представляет собой звуковой штурм громоподобных риффов и мощных ритмов. От мощного вступительного трека "On Your Feet Or On Your Knees" до гимнического хаоса "Born To Raise Hell" и пронзительного драйва "Don't Let Daddy Kiss Me", этот альбом демонстрирует способность Mot?rhead сочетать агрессию, мелодию и суровую правду, как никто другой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motorhead - Death Or Glory Crystal Clear & Solid Silver) (8719039007714) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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