Various Artists - Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) виниловая пластинка
Кроме того, он исполняет джазовый оп-вокал, поет для дам на вечеринке. Этот альбом "Body & Soul" был выпущен в 2009 году, когда я был приглашен в качестве основателя джазового движения. Это настоящая икона в прямом эфире - имена легендарных певиц, в том числе Эллы Фитцджеральд, Билли Холидей, Нины Симон, Дины Вашингтон и Сары Вон. Он известен как один из крупнейших концертов в Туссене с 1956 по 1960 год, проходивший в Берлине и Париже в Нью-Йорке. Луистер Наар из "кенмеркенде", исполняющий джазовые стандарты в тийдлозе, выступает за "хет-хеттепунт ван хун куннен". Этот альбом, по сути, посвящен джазовому вокалу и соответствует классическим джазовым стандартам uitvoeringen van bekende.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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