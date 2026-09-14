John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) виниловая пластинка
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Описание товара John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) виниловая пластинка
«John Lennon — Love (Meditation Mixes)» — специальное 3LP-издание для RSD 2026, выпущенное на 180-граммовом перламутровом прозрачном виниле (Iridescent Pearl Arctic Transparent). Альбом представляет собой медитативные, эмбиентные ремиксы классических песен, фокусирующиеся на темах любви и покоя, часто с использованием бинауральных ритмов. Расширенные, спокойные версии песен, созданные для медитации. Треки (основа): Включает уникальные миксы, такие как «YOU» (5Hz Theta Binaural), «ME», «FREE». Издание направлено на создание иммерсивного звукового опыта, переосмысливающего наследие Леннона в жанре эмбиент/медитация. Издание John Lennon — Love Meditation Mixes для Record Store Day 2026 (18 апреля 2026 года) представляет собой альбом из 3-х пластинок (3LP), включающий 9 расширенных медитативных миксов песни «Love» и 9 уникальных мантр.
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