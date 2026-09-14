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Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) виниловая пластинка

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Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 1
Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 2
Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 3
Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Last Dinner Party
Альбом (сингл)
The Scythe / Second Best
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 1
  • Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 2
  • Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 3
  • Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737211
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488383646]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Last Dinner Party
Альбом (сингл)
The Scythe / Second Best
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Scythe, Second Best
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Scythe, Second Best



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488383646]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Last Dinner Party
Альбом (сингл)
The Scythe / Second Best
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Scythe, Second Best
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Scythe, Second Best


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Last Dinner Party - The Scythe / Second Best (Rsd 2026) (602488383646) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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