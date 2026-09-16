Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — дебютный студийный альбом американской певицы Билли Айлиш, выпущенный в 2019 году. Альбом получил 4 премии «Грэмми», включая «Альбом года» и «Лучший поп-вокальный альбом», песня «Bad Guy» стала «Записью года» и «Песней года»; а Айлиш получила награду «Лучший новый исполнитель». Лимитированное издание на голубом виниле Айлиш, которой на момент релиза было 17 лет, в основном написала альбом вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом который спродюсировал его в своей небольшой домашней студии в Хайленд-Парке, Лос-Анджелес. В музыкальном плане альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — это электропоп, авангардный поп и арт-поп, хотя в нём также прослеживаются влияния хип-хопа и индастриала. В песнях исследуются такие темы, как современная молодёжь, наркомания, разбитое сердце, самоубийство и психическое здоровье, с лирическими нотками юмора и ужаса. Название альбома взято из строчки песни "Bury a Friend". Айлиш сказала, что альбом был частично вдохновлён осознанными сновидениями и ночными кошмарами, что отражено на обложке.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка