Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 737205
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957236263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка
Don’t Smile at Me — дебютный мини-альбом американской певицы и автора песен Билли Айлиш, выпущенный первоначально в 2017 году. Альбом получил платиновый статус в США, Великобритании и многих других странах. Лимитированное издание на прозрачном виниле В возрасте всего 14 лет лос-анджелесская поп-певица самостоятельно выпустила свой первый сингл «Ocean Eyes», с самого начала показав, насколько она талантлива: видеоклип на сингл посмотрели почти два миллиона раз, а на Hypemachine она трижды занимала первое место в списке самых популярных треков. Альбом Dont Smile At Me содержал несколько ранее выпущенных синглов, включая «Ocean Eyes», «Bellyache», «Watch», «Copycat» и «Idontwannabeyouanymore».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957236263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Don’t Smile at Me — дебютный мини-альбом американской певицы и автора песен Билли Айлиш, выпущенный первоначально в 2017 году. Альбом получил платиновый статус в США, Великобритании и многих других странах. Лимитированное издание на прозрачном виниле В возрасте всего 14 лет лос-анджелесская поп-певица самостоятельно выпустила свой первый сингл «Ocean Eyes», с самого начала показав, насколько она талантлива: видеоклип на сингл посмотрели почти два миллиона раз, а на Hypemachine она трижды занимала первое место в списке самых популярных треков. Альбом Dont Smile At Me содержал несколько ранее выпущенных синглов, включая «Ocean Eyes», «Bellyache», «Watch», «Copycat» и «Idontwannabeyouanymore».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка